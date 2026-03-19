Мъж на 74 години е загинал от задушаване при пожар, избухнал в къща в столичния квартал „Васил Левски” в сряда, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

При пристигане на екипите къщата била силно задимена. По първоначална информация пожарът най-вероятно е предизвикан от късо съединение в електрическо одеяло.

Пожарникарите в страната са реагирали на общо 129 сигнала за произшествия през последното денонощие. Потушени са 102 пожара.

От тях 27 са били с преки материални щети, а 75 са преминали без сериозни поражения. Извършени са и 26 спасителни дейности и помощни операции. Регистриран е и един лъжлив сигнал.

