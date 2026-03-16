Пожар избухна в апартамент в 10-етажен блок в столичния квартал "Дружба". Извършена е евакуация на живущите заради силно задимяване. Няма данни за пострадали.

Евакуираха 20 души заради пожар в блок в София

Сигналът за инцидента в блок 304 е получен в 8:21 ч., съобщиха от пожарната за NOVA. Димът достига до горните етажи на сградата. На място бяха изпратени 4 пожарни автомобила с 15 огнеборци.

Видео: Гери Хаджийска, Facebook

Съседи разказаха пред NOVA, че в апартамента, в който е избухнал огъня, е имало самотно живееща жена. Тя е на около 60-годишна възраст и е бивша медицинска сестра. Преди няколко години е получила инсулт и е била трудноподвижна. Жената е била успешно изведена навън от свой съсед.

