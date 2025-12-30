Снимка: iStock
На място са изпратени две пожарни и 8 пожарникари
Пожар в асансьор в столичния квартал „Сухата река“ доведе до евакуацията на 20 души. Това съобщиха от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
При инцидента няма пострадали, допълниха от пожарната.
Сигналът е подаден в 18:05 часа. На място са били изпратени две пожарни и 8 пожарникари.Редактор: Ивайла Митева
Източник: Йоана Димитрова, БТА
