42-годишна жена загина при пожар в помещение на партера на жилищна сграда в столичния квартал „Лозенец“. Сигналът за инцидента е получен около 12:21 ч. на 28 декември. При пожара е унищожено домашно имущество и отпадъци, опушени са и стените на помещението, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

През изминалото денонощие в страната са потушени общо 109 пожара. Огнеборците са реагирали на 353 сигнала за произшествия. Лъжливите повиквания са девет.

24 пожарни екипа се борят с мощен пожар в склад за пластмасови изделия в Букурещ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пожарникарите от Ямбол са помогнали за потушаването на огън, възникнал в турски тир с мандарини. Инцидентът е станал между селата Окоп и Калчево. На мястото са изпратени два пожарни автомобила. Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал. Унищожени са влекачът, както и голяма част от ремаркето.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара. От тях 15 - в жилищни сгради, две - в спомагателни, временни или паянтови постройки, три - в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 85 пожара, основно в сухи треви, отпадъци, при повреда на готварски уреди и др.

Извършени са 235 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са съдействали при катастрофи, за отстраняване на дървета, камъни и др.

Във връзка със силния вятър в страната вчера пожарникарите са реагирали на 300 сигнала за паднали дървета и опасни предмети.

Редактор: Мария Барабашка