Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители може да ги проверят ТУК . Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Публикуваха верните отговори на НВО по математика за 7 и 10 клас

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците може да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.

Редактор: Ивета Костадинова