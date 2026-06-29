От 1 юли 2026 г. „Български пощи“ въвежда такса за услугата „обмяна на левове в евро“.

За суми до 1000 лв. таксата е 6 евро, от 1000,01 лв. до 3000 лв. – 7,20 евро, от 3000,01 лв. до 6000 лв. – 8,80 евро, от 6000,01 лв. до 10 000 лв. – 10 евро.

Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на 2026 г., „Български пощи“ обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са обменени 289 142 550,36 лева.

Какво се променя при обмяната на левове в евро от 1 юли

В пощенските станции срещу такса ще продължи обмяната на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1000 до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, само в 954 определени пощенски клонове в страната.

Редактор: Цвета Лазаркова