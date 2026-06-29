57-годишен мъж е в тежко състояние и с опасност за живота след трудов инцидент в гориста местност край казанлъшкото село Долно Изворово, съобщи кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

По първоначални данни мъжът е пострадал, докато извършвал сеч в района. Върху него е паднало дърво, вследствие на което е получил сериозни наранявания и е бил транспортиран за лечение в болница в Стара Загора.

Мъж е пострадал тежко при трудова злополука в София

Сигналът за инцидента е подаден в неделя по обяд от екип на Спешна помощ в Казанлък, който е оказал първоначална медицинска помощ на пострадалия.

По случая е започнато досъдебно производство, а разследването трябва да установи всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова