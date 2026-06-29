Снимка: ЕПА/БГНЕС
Осем китайски граждани са загинали след земетресенията, а един остава в неизвестност
Китай ще изпрати 100 милиона юана или 14,7 милиона долара като хуманитарна помощ за Венецуела след двете мощни земетресения, при които загинаха над 1450 души, съобщи министерството на външните работи в Пекин.
Китайското правителство ще предостави на Венецуела „безвъзмездна помощ за спешни нужди за подпомагане на спасителните операции и възстановяването след бедствието“, заяви говорителят на министерството на външните работи Гуо Дзякун. Помощта ще бъде доставена „възможно най-скоро“, а Пекин предоставя на Каракас и сателитни снимки на засегнатите райони, за да подпомогне спасителните операции, каза Гуо.
Загиналите при мощните трусове във Венецуела вече са над 1400
„Китай е готов да окаже допълнителна подкрепа на Венецуела в зависимост от развитието на ситуацията“, добави говорителят.
На 26 юни китайският лидер Си Дзинпин изпрати съболезнователно писмо до временния президент на Венецуела Делси Родригес, в което заяви, че Китай ще предостави помощ при бедствия и подкрепа за възстановяването.
Осем китайски граждани са загинали след земетресенията, а един остава в неизвестност, съобщиха китайските държавни медии.Редактор: Цвета Лазаркова
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