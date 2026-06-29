Китай ще изпрати 100 милиона юана или 14,7 милиона долара като хуманитарна помощ за Венецуела след двете мощни земетресения, при които загинаха над 1450 души, съобщи министерството на външните работи в Пекин.

Китайското правителство ще предостави на Венецуела „безвъзмездна помощ за спешни нужди за подпомагане на спасителните операции и възстановяването след бедствието“, заяви говорителят на министерството на външните работи Гуо Дзякун. Помощта ще бъде доставена „възможно най-скоро“, а Пекин предоставя на Каракас и сателитни снимки на засегнатите райони, за да подпомогне спасителните операции, каза Гуо.

Загиналите при мощните трусове във Венецуела вече са над 1400

„Китай е готов да окаже допълнителна подкрепа на Венецуела в зависимост от развитието на ситуацията“, добави говорителят.

На 26 юни китайският лидер Си Дзинпин изпрати съболезнователно писмо до временния президент на Венецуела Делси Родригес, в което заяви, че Китай ще предостави помощ при бедствия и подкрепа за възстановяването.

Осем китайски граждани са загинали след земетресенията, а един остава в неизвестност, съобщиха китайските държавни медии.

Редактор: Цвета Лазаркова