Държава, работодатели и синдикати обсъдиха финансовите параметри до края на годината на фона на протести под прозорците на Министерския съвет. КНСБ и КТ „Подкрепа” настояват за „равни права за всички”. Синдикатите са против намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители. Темата коментира председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова в ефира на "Пресечна точка".

Държавата не иска да признае, че служителите са тези, които изпълняват политиките на терен, те оставят недооценени и техният труд, който е важен, се неглижира, смята тя.

По нейни думи мотото „Равни права за всички” е избрано, тъй като от много време се прави разграничаване между служителите в държавния и частния сектор, което не е редно. Атанасова заяви, че държавните служители са ощетени: „На тях са отнемани правата по редица причини. Те нямат право на втори трудов договор, на клас прослужено време, на фирма, на нищо, което хората в частния сектор имат, нямат право и на по-високи обезщетения при пенсиониране”. И подчерта, че държавните служители са напълно съгласни са плащат осигуровките си, но да получат и въпросните права.

Атанасова призова работодателските организации към честност, "защото именно на тези служители в администрацията се крепи обществото и те помагат на бизнеса".

КНСБ и КТ „Подкрепа” излизат на протест

Тя каза, че в Инспекцията по труда има около 270 инспектора за цялата страна, което е твърде малко. За Кадастъра каза, че там работят около 400 души. Атанасова посочи още, че социалните работници, служителите в НСИ, НЗОК, бюрата по труда – са все хора, работещи на терен. И беше категорична, че те не заслужават грозните епитети, които се отправят към тях, напротив, заслужават уважение.

КРИБ настоява държавните служители сами да плащат осигуровките си, синдикатите подкрепят при едно условие

„Неефиктвана администрация е резултат от нечие управление”, беше категорична Атанасова и допълни, че има структури, които не вършат нищо. И даде следните примери – Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните в Източна Европа, Българска агенция за инвестиции и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. В такива институции работят между 24 – 44 човека, както има и директори, ръководители на отдели и други, допълни още тя.

Атанасова обясни, че там, където има заплати и бонуси с хиляди, те са по-скоро в такъв тип структури. Също така смята, че съкращения могат да бъдат направени в такива институции, за да бъдат подпомогнати другите.

Атанасова е на мнение, че трябва да има тавани на бонусите в държавната администрация, с които се злоупотребява. И допълни, че от КТ "Подкрепа" искат публичен регистър с всички заплати на заетите в сектора.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова