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Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители
КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под надслов: „Равни права за всички!”. С уточнението – демонстрацията им не е срещу правителството.
И все пак: синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на Закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения; искат и отмяна на заложеното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор.
Сред исканията им е вместо замразяване – да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката осигурителния институт и НЗОК.Редактор: Ина Григорова
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