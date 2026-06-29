КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под надслов: „Равни права за всички!”. С уточнението – демонстрацията им не е срещу правителството.

И все пак: синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на Закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения; искат и отмяна на заложеното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор.

Сред исканията им е вместо замразяване – да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката осигурителния институт и НЗОК.

Редактор: Ина Григорова