Мащабна полицейска акция в Пловдивско през уикенда установи редица нарушения на пътя и извади от движение рискови водачи и неизправни автомобили. Операцията е проведена от служители на „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР - Пловдив. Проверки са извършвани както по основните и натоварени междуградски пътища, така и в по-малките населени места в областта.

Един от най-фрапиращите случаи е регистриран през нощта в централната част на Пловдив. Екип с необозначен полицейски автомобил забелязал кола, чийто водач при завой наляво умишлено предизвикал поднасяне на задната част на колата. Полицаите последвали автомобила и установили, че шофьорът продължил с поредица от нарушения. След като напуснал града в посока Пазарджик, той ускорил до над 200 км/ч и предприел опасни изпреварвания в забранен участък.

Автомобилът е бил застигнат и спрян. Установено е, че зад волана е бил 21-годишен мъж от село Мало Конаре. За нарушенията му е предвидена глоба от 1800 евро. Свидетелството му за управление е отнето за 12 месеца, а автомобилът е спрян от движение.

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В рамките на акцията са установени трима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни водачи. Санкции са наложени и на 15 водачи, чиито нарушения са създали пряка опасност за останалите участници в движението.

Общо са съставени 202 акта и фиша. Полицаите са констатирали 75 случая на шофиране или пътуване без поставен обезопасителен колан, както и 16 нарушения, свързани с превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. По време на проверките са отнети девет свидетелства за управление, а 16 автомобила са спрени от движение. Установени са и технически неизправности при 14 моторни превозни средства.

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Санкционирани са и водачи на тежкотоварни автомобили, извършвали опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено.

Редактор: Цветина Петкова