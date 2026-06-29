Министерството на здравеопазването обяви, че следи внимателно ситуацията в Клиниката по имунология и банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“, като подчерта, че работата на структурата е от ключово значение за трансплантационната дейност в страната.

От ведомството заявяват, че независимо от характера на възникналия спор, приоритет остава сигурността на пациентите и безпроблемното функциониране на клиниката. Според здравните власти не бива да се допуска риск за диагностичната дейност, трансплантационните процедури или международната акредитация на звеното.

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От Министерството посочват, че са постъпили сигнали за затруднения в акредитационния процес, включително проблеми с предоставянето на необходима документация, сертификати и данни от системите за външен качествен контрол. Подчертава се, че международната акредитация на Европейската федерация по имуногенетика е ключов стандарт за качество и безопасност в сферата на трансплантационната диагностика.

Според информацията, с която разполагат здравните власти, е имало и случаи на забавяне на резултати от HLA типизиране при пациенти, нуждаещи се от спешна оценка за трансплантация. Сигнализирано е също за действия, които са затруднили организацията на работа и достъпа до важни информационни системи. От министерството подчертават, че подобни проблеми не могат да бъдат разглеждани единствено като вътрешен трудов спор, когато засягат дейности с национално значение.

Повод за позицията е обявената от проф. Милена Иванова-Шиварова безсрочна гладна стачка. От Министерството посочват, че освен трудовия спор са постъпили сигнали и данни за организационни проблеми, които биха могли да окажат влияние върху работата на клиниката и акредитационните процедури.

Министърът на здравеопазването е разпоредил проверка по случая, която трябва да изясни всички обстоятелства и да гарантира, че няма да бъдат засегнати пациентите, трансплантационната дейност или международният авторитет на българската медицинска система.

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От своя страна от Национален синдикат „Защита“ съобщиха, че проф. Шиварова започва гладна стачка заради спор с ръководството на болницата, свързан с искане за информация относно възнагражденията на управленския екип и финансовото състояние на лечебното заведение. Според синдиката вместо исканите данни е била стартирана дисциплинарна процедура срещу нея. От организацията настояват за институционална намеса и предупреждават, че са възможни и последващи протестни действия.

Редактор: Цветина Петкова