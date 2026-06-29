Снимка: БТА, архив
-
След пробив на мантинела и удар в насрещното: Говори оцелял в катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"
-
Продължава издирването на оцелели след опустошителните земетресения във Венецуела
-
11 души загинаха при катастрофа на малък самолет в Североизточна Франция (ВИДЕО)
-
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Търговищко (СНИМКИ)
-
Мантинелата на мястото на катастрофата на "Тракия" задържа коли до 1500 кг
-
НА СЕКУНДИ ОТ ТРАГЕДИЯТА: Говори бащата на дете от „Славия”, пътувал зад пометената на „Тракия" кола
Защо медицински хеликоптер не отиде на мястото на катастрофата с жертви и пострадали на АМ "Тракия"
Доколко ефективна е помощта с въздушни линейки при тежки инциденти на пътя? Защо медицински хеликоптер не отиде на мястото на катастрофата с жертви и пострадали на АМ "Тракия"?
В петък в студиото на "Здравей, България” дългогодишният планински спасител Красимир Стоянов постави изключително важни въпроси за оказването на въздушна медицинска помощ при тежки инциденти и по думите му - има проблем с нормативната уредба за работата на медицинските хеликоптери.
Доколко ефективна е помощта с въздушни линейки при тежки инциденти на пътя?
От Министерството на здравеопазването отказаха участие в предаването, но от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух излязоха с позиция до предаването. По думите им използването на въздушен транспорт се определя не от вида на мисията, а от медицинската целесъобразност, състоянието на пациента, времето за транспорт и безопасното извършване на наземен транспорт.
Очакваме Вашите сигнали за нарушения и инциденти на пътя в рубриката ни „Моята новина”.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни