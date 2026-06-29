Доколко ефективна е помощта с въздушни линейки при тежки инциденти на пътя? Защо медицински хеликоптер не отиде на мястото на катастрофата с жертви и пострадали на АМ "Тракия"?

В петък в студиото на "Здравей, България” дългогодишният планински спасител Красимир Стоянов постави изключително важни въпроси за оказването на въздушна медицинска помощ при тежки инциденти и по думите му - има проблем с нормативната уредба за работата на медицинските хеликоптери.

Доколко ефективна е помощта с въздушни линейки при тежки инциденти на пътя?

От Министерството на здравеопазването отказаха участие в предаването, но от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух излязоха с позиция до предаването. По думите им използването на въздушен транспорт се определя не от вида на мисията, а от медицинската целесъобразност, състоянието на пациента, времето за транспорт и безопасното извършване на наземен транспорт.

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Редактор: Никола Тунев