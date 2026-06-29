КНСБ и КТ „Подкрепа“ излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет под надслов „Равни права за всички!” и с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството.

Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането от държавните служители на част от осигурителните им вноски, което е заложено в новия бюджет. Те настояват за отмяна на Закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на планираното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор.

Първи протест срещу кабинета "Радев"

Сред исканията им е вместо замразяване – да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката осигурителния институт и НЗОК.

Редактор: Ина Григорова