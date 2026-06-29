Снимка: Софи Цветкова, NOVA
-
Мондиал 2026: Хиляди чакаха на опашка в Маями, за да видят Купата (ВИДЕО)
-
Казусът "Баба Алино": Към какво водят следите за незаконното строителство
-
Ще доведе ли бюджетът до масови съкращения в администрацията?
-
Гала посрещна второто си внуче
-
21-годишен шофира с над 200 км/ч край Пловдив, взеха му книжката и автомобила (ВИДЕО)
-
Как се стигна до инцидента, при който баща и 9-годишното му дете паднаха от атракцион в Антоново
-
Петровден е!
Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители
КНСБ и КТ „Подкрепа“ излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет под надслов „Равни права за всички!” и с уточнението, че демонстрацията им не е срещу правителството.
Синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането от държавните служители на част от осигурителните им вноски, което е заложено в новия бюджет. Те настояват за отмяна на Закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на планираното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор.
Първи протест срещу кабинета "Радев"
Сред исканията им е вместо замразяване – да има ръст на възнагражденията в редица агенции, сред които тези за социалното подпомагане, заетостта, статистиката осигурителния институт и НЗОК.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни