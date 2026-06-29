От ранните часове тази сутрин полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите.

Кампанията има и информационен характер – униформените, заедно с доброволци, разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция „Превенции“ и Българския Червен кръст.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Достатъчно ли е образованието по пътна безопасност у нас

По данни на „Пътна полиция“ от началото на годината във Варна и областта са регистрирани 1262 пътнотранспортни произшествия, от които 291 тежки. Загиналите при инциденти са 12.

Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата област.