Първият радиотелескоп в България ще бъде изграден в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ и се очаква да започне работа до края на 2026 г., като ще позволи наблюдения в нови части от електромагнитния спектър и ще свърже страната с международна мрежа от радиотелескопи.

В петък Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ отбелязва своята годишнина. През 1981 г. е открит най-големият астрономически комплекс в Югоизточна Европа, който вече 45 години е водещ център за наблюдения и научни изследвания в България, съобщи директорът ѝ Никола Петров. Когато е откриван, най-големият телескоп с огледало е бил новост и за световната астрономия.

Днес обсерваторията се развива основно в областта на оптичните наблюдения във видимия спектър на светлината. През последните години комплексът преминава през модернизация на техниката и разширяване на научната инфраструктура. През последната година и половина е въведен нов оптичен телескоп с диаметър 1,5 метра, а тази година предстои откриването на инструмент с диаметър 80 сантиметра за по-прецизни наблюдения, включително на активни образувания на Слънцето.

Освен големите телескопи, обсерваторията разполага и с няколко по-малки, които също се използват за научни изследвания. Директорът съобщи още, че тази година се очаква да започне изграждането на първия радиотелескоп в България, част от международна мрежа в Европа, който може да бъде въведен в експлоатация до края на годината.

