Ново мито върху онлайн поръчките от държави извън Европейския съюз от 1 юли. Така покупките от популярни китайски платформи като Shein и Temu ще поскъпнат. Митото е в размер на 3 евро на група стоки за пратки със стойност до 150 евро.

Замисълът е митото да бъде заплатено от платформите или вносителите на даден артикул.





По отношение на пратки, които вече са поръчани, но ще пристигнат у нас след 1 юли, това може да е и потребителят. Очакванията са митата да бъдат включени в крайната цена на стоките в големите платформи.





Продажбите в Европейския съюз на стоки с ниска цена само през 2025 година са били почти 5,9 млрд продукта. Над 60% от проверените продукти обаче не отговарят на стандартите на ЕС.

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Далия Кирова и семейството ѝ поръчват заедно от китайски платформи веднъж на няколко месеца. Средната сума на покупките е около 40 евро. "Най-често аксесоари и декорация за вкъщи. Могат да се намерят в български магазини, но тези продукти обикновено са взети от Temu и Aliexpress и цената им е вдигната", казва Далия.

По думите ѝ не всичко е с добро качество и допълнителното мито от 3 евро сега би я отказало да поръчва повече. "Тъй като ще си вдигнат цените, колкото в тези български магазини, по-добре да се подкрепи този български бизнес, дори и да си взима продуктите от Темu. Ако може да се вземе на момента от български магазин, по-добре от там", добавя тя.

Таксата от 3 евро е задължение преди всичко на платформата и важи дори за вече направени поръчки. "Съответният търговец или платформа, са регистрирани в така наречения IOSS, според който те автоматично начисляват тази тарифа и я заплащат вместо вас. Тоест всичко, което вие ще платите като разноски, ще бъде предварително платено и при вас ще пристигне пакетът с продукти, както си е било и досега", обясни създател на eCommerce Academy Никола Илчев.

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Съществува обаче и възможност ние като потребители да я платим, особено при вече направени поръчки, които пътуват към България.

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От бранша на електронната търговия не очакват таксата от 3 евро да удари толкова силно Temu и Shein, тъй като платформите са в преход към местни складове в Европа. "Един такъв вид преместване на стоката на територията на ЕС всъщност това ще допринесе за развитието на европейската икономика", добавя Илчев.