Съдът във Франция отхвърли искането за временно спиране на сайта на SHEIN в страната, като определи мярката за „непропорционална“. Решението е взето, след като азиатският гигант в електронната търговия е премахнал незаконните продукти, които са били открити на платформата.

Френските власти настояваха сайтът на компанията да бъде блокиран за срок от три месеца. Повод за искането станаха установени в продажба оръжия, забранени медикаменти и секс кукли с детска визия. Според държавното обвинение платформата трябваше да бъде възстановена едва след въвеждането на строги нови мерки за предотвратяване на подобни нарушения.

Магистратите отчетоха, че SHEIN вече е предприела действия и е премахнала незаконните продукти от сайта си.

Продават ли интернет магазини нелегални стоки? ЕС се свърза с платформата SHEIN след сигнали от Франция

Въпреки отказа да бъде спряна платформата, съдът постанови забрана SHEIN да възобновява продажбата на „сексуални продукти, които могат да представляват порнографско съдържание“, без да бъдат въведени надеждни механизми за проверка на възрастта на потребителите.

Случаят с SHEIN се развива на фона на засилен контрол върху големите платформи за електронна търговия в Европа. През ноември Европейската комисия поиска официална информация от компанията.

Въпреки критиките: SHEIN предизвиква небивал интерес сред френските потребители

По-рано през декември финансовите министри на ЕС се договориха и за въвеждането на такса от три евро за нискостойностни пратки, внасяни в Съюза от юли 2026 г. Мярката цели да ограничи наплива от малки пакети, поръчвани чрез платформи като SHEIN. Европейските търговци сигнализират за нелоялна конкуренция от страна на чуждестранни онлайн сайтове, които не винаги спазват строгите правила на ЕС.

Редактор: Ивайла Маринова