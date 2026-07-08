Снимка: Стопкадър, NOVA
От километри се забелязват черни кълба дим, твърдят свидетели
Тир гори на АМ "Тракия". Движението при 88 км на аутобана в посока Бургас, близо до разклона за Пазарджик, е спряно.
На място има полицейски екипи, които отбиват трафика. На този етап не се съобщава за пострадали.
Пламъците са обхванали влекача и ремаркето. Засегнат е и товарът. Шофьорът е успял да отбие превозното средство в аварийната лента, но пламъците са огромни. От километри се забелязват черни кълба дим, твърдят пред NOVA шофьори, които са на магистралата.
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Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата.
Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ.
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