Иран предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон нападне страната. Това заяви днес високопоставен ирански представител пред "Ройтерс". Междувременно Техеран се опитва да разубеди американския президент Доналд Тръмп, заплашващ да се намеси в подкрепа на протестиращите.

Според правозащитна организация при потушаването на сегашната протестна вълна - една от най-мащабните срещу Ислямската република, са убити 2600 души. Трима дипломати уточниха пред "Ройтерс", че някои служители били посъветвани да напуснат американската военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар до довечера. Все още няма коментар от посолството на САЩ в Доха, а Министерството на външните работи на Катар отказа да коментира изявленията.

САЩ изтеглят част от служителите си от ключови военни бази в Близкия изток

Иранските власти обвиниха САЩ и Израел в подклаждане на безредиците, които според Иран се извършват от терористи.

