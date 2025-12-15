След срещата в Берлин група европейски лидери излязоха с позиция за войната в Украйна и условията за евентуално прекратяване на бойните действия. Декларацията беше подписана от лидерите на Великобритания, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Швеция, както и от ръководителите на Европейския съвет и Европейската комисия.

В изявлението се посочва, че при евентуално прекратяване на огъня Украйна трябва да разполага със собствени въоръжени сили с численост до 800 000 военнослужещи. Поддържането на тази военна способност е описано като част от рамката за сигурност. Целта е тези сили да бъдат способни да възпират бъдещ конфликт и да защитават територията на страната.

Предвижда се създаването на многонационална сила за Украйна, ръководена от европейски държави и съставена от доброволни национални контингенти в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“, с подкрепа от Съединените щати. Тя ще отговаря за възстановяването на украинските въоръжени сили, защитата на въздушното пространство на Украйна и сигурността в Черно море .

Лидерите с обединиха зад идеята да се създаде мониторингов механизъм за проверка на прекратяване на огъня, ръководен от Съединените щати с международно участие. Механизмът ще осигурява ранно предупреждение при бъдещи атаки, ще проверява за отговорностите при нарушения и ще изгради инструмент за предотвратяване на инциденти и за мерки по деескалация.

Лидерите поемат и ангажимент за правно обвързващи действия, съобразени с националните процедури, за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдещо въоръжено нападение срещу Украйна. Тези мерки могат да включват използване на въоръжени сили, разузнавателна и логистична помощ, както и икономически и дипломатически действия.

В документа е заложено и дългосрочно инвестиране в икономиката на Украйна, включително чрез мобилизиране на ресурси за възстановяване и реконструкция, взаимноизгодни търговски споразумения. Русия трябва да компенсира Украйна за нанесените щети. В този контекст се посочва, че руските суверенни активи в Европейския съюз са замразени.

Лидерите подкрепиха Украйна за членството ѝ в Европейския съюз. В изявлението се потвърждава подкрепата за президента Володимир Зеленски и се заявява, че лидерите ще подкрепят решенията, които той вземе по конкретни украински въпроси.

Подчертава се, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила и че решенията относно територията са от компетентността на украинския народ, след като бъдат осигурени реални гаранции за сигурност. Отбелязва се, че част от въпросите ще бъдат решавани във финалните етапи на преговорите, като при необходимост ще бъдат проведени консултации с украинското общество.

В изявлението се посочва, че никакво споразумение няма да бъде окончателно, докато не бъде постигнато цялостно решение, както и че суверенитетът и териториалната цялост на Украйна остават основен принцип.