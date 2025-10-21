Европа и Украйна работят върху предложение от 12 точки за спиране на войната до настоящите й фронтови линии.

Според Блумбърг нюз, Киев ще получи гаранции за сигурността си, както и средства да възстанови пораженията от продължаващия вече три години и половина конфликт.

Киев и Европа подкрепят плана на Тръмп за спиране на войната в Украйна, Москва отказва

Предвижда се и създаването на т.нар. "мирен борд", председателстван от американския президент Доналд Тръмп, който ще наблюдава споразумението, твърди каналът, като цитира източници, запознати с дискусиите.