Абонатна станция се е превърнала в абсурден „спа център", криещ опасности за здравето на хората от цял блок. Горещи течове, спукани тръби, влага по стените, пара, която кондензира и може да предизвика късо съединение - такива „бонуси” получават клиенти на „Топлофикация” в София.

Жителите на блок 21 в квартал „Изток” са монтирали мощен вентилатор, който издухва огромно количество пара извън мазетата. Освен това отварят всички прозорци на стълбището, за да не става сауна. Влагата влиза и в апартаментите им.

Хората казват, че проблемът е възникнал през април миналата година. Оттогава пишат жалби, но отговор не получават.

В гаражите на съседния блок 22 също има проблем. Хората казват, че след смяна на тръба, не е заустено добре и влиза подпочвена вода. Освен това там се стича и дъждовна вода, след като при ремонт мястото не било уплътнено добре.

В квартала събират подписка, с която да подадат жалби до всикчи възможни институции заради постоянни спирания на топлата вода.

От „Топлофикация” казаха, че следващата седмица предстои ремонт.

