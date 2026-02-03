Детското здравеопазване в България продължава да е сред най-проблемните в Европейския съюз. Страната ни отчита висока детска смъртност, сериозен недостиг на педиатри и затруднен достъп до специализирана медицинска грижа за децата. Темата дискутира в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS д-р Рада Маркова - детски пулмолог и педиатър.

„Проблемите в детското здравеопазване са от много години. Част от нас се опитваме да ги решим, като даваме личен пример, увличаме млади хора и създаваме алтернатива, за да имат семействата достъп до качествена грижа“, посочи д-р Маркова.

Между 3 и 18% от децата у нас са без задължителни ваксини

По думите ѝ напоследък се наблюдават и някои позитивни промени в политиката на държавата, особено по отношение на ваксинопредотвратимите заболявания. Сред тях е и въвеждането на задължителна ваксинация срещу варицела, която се очаква да влезе в сила от лятото на тази година.

Разширен е и обхватът на ваксинацията срещу човешки папиломен вирус. „Говорим за ракопредотвратимо заболяване. Ракът на маточната шийка е втори по честота при жените, а вече има достъп до ваксината за момичета до 18 години и за момчета до 14 години“, обясни специалистът.

Д-р Маркова коментира и недостига на детски специалисти. Тя посочи, че по последни данни активно практикуващите педиатри в България са едва 938. „Дефицитът е сериозен, а по региони има огромни дисбаланси - докато в София все още има специалисти, в много други градове те са крайно недостатъчни“, посочи още тя.

Редактор: Ивета Костадинова