Ще научим ли цялата истина по случая „Петрохан - Околчица”? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и бившият заместник-вътрешен министър Филип Гунев.

Според Гунев все още има един важен въпрос без отговор - какви са мотивите, за да се стигне до трагедията и знае ли ги изобщо полицията? По думите му именно отговорът на този въпрос ще потвърди дали става въпрос за убийства и самоубийства, или само за убийства.

„Все още нямаме за нито една от версиите ясно формулирани мотиви. Това, според мен, заедно с изчезването на политическото ръководство на МВР – министърът и главният секретар – това оставя вакуум, който се запълва със спекулации, догадки”, каза Гунев.

„Обладана“ къща, ключови видеозаписи и неразкрити чатове: Журналисти за случая „Петрохан – Околчица“

Той коментира и информацията на „24 часа”, че Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС. Гунев каза, че именно това е агенцията, която трябва да се бори с радикални движения, ако се вярва на основната версия за секта. „Ако са имали агенти там и резултатът е такъв, в някакъв момент ще можем да твърдим, че това е техен провал”, каза Гунев.

Според Емануил Йорданов не е достатъчно един човек да бъде регистриран като сътрудник. „Трябва да е извършвал някаква дейност. Практиката показва, че има случаи, в които хора се регистрират, колкото да имат документ, някои – за по-лесно получаване на разрешение за ползване на оръжие”, каза Йорданов.

Гунев също потвърди, че това може да не значи нищо. „Може един регионален служител на ДАНС да е привлякал тези хора, за да си отчете бройката, че има достатъчно сътрудници. Но може и да е нещо. Мълчанието на ДАНС не помага в този случай”, каза Гунев.

„Виждате, че информацията се изпуска селективно, насочва се към определени заключения, изгодни на управляващите в този момент”, смята Емануил Йорданов.

„Имам чувството, че каквато и истина да бъде изнесена, никой няма да повярва”, каза Йорданов.

Целия разговор гледайте във видеото.