Със сигурност има и други видеозаписи по случая "Петрохан - Околчица", а хората искат да "пробият" официалната версия, тъй като не вярват в нея. Това каза криминалният журналист на NOVA Стоян Нешев в студиото на "Здравей, България".

По думите му в показанията си момичето, което е било заедно с Калушев и двамата му спътници в кемпера, е споделило, че къщата в село Българи е била ключова за него и организацията му. "Детето разказва, че предишните собственици на имота са си тръгнали, защото къщата била обладана. Така казвал Калушев", обясни Нешев. И добави, че Деян Илиев е основен свидетел, тъй като е открил телата на тримата мъже край хижата, а от това следва, че е трябвало да му бъде наложена забрана да напуска страната. По информация от източници на NOVA Илиев е извън България и е заминал заедно с жена си Лола, която е мексиканка.

Според журналиста е странно, че Илиев не е съобщил на жена си за зловещата находка, на която се натъкнал, отивайки в хижата край "Петрохан". През цялото време обаче свидетелят поддържал връзка с баща си. "Предполагам, че разследването е към края си, тъй като Прокуратурата вече изпрати материалите в парламента. Досега подобно нещо не се е случвало. Води се и досъдебно производство срещу длъжностни лица, но тази информация остана недостатъчно коментирана", отбеляза Стоян Нешев.

На свой ред журналистът от БНР Николай Христов каза, че свидетелските показания говорят за индивидуалното възприятие и всеки мисли, че е прав за себе си. "Записите от видеокамерите може да покажат какво се е случило. Те са най-чистият свидетел, при тях няма страх. Според мен има и други записи от хижата, които трябва да бъдат разпространени. Освен това би следвало да се изнесат чатове от телефоните на убитите. Важен е и кемперът, обикалял из страната в продължение на няколко дни", коментира Христов.

Той запита защо шестимата мъже са загубили живота си на различни места - кое е налагало едните да бъдат убити на "Петрохан", а другите - край Околчица. "Показанията са изключително разхвърляни. Всеки спазва определена линия, а цялата дискусия е поляризирана. Не се съобщава какво е открито в телефоните на замесените в случая. Мъжът, намерил телата на "Петрохан", е само свидетел и затова не му е забранено да пътува. Не мисля, че хората от НАКЗТ са били вербувани в ДАНС, но може да са давали сведения. Не е имало щатно сътрудничество", смята Христов.

По думите му, ако се стигне до международно разследване, възможно е информацията, която бъде предоставена на чуждестранните експерти, да е силно ограничена.

Припомняме, че на 2 февруари в района на хижата край "Петрохан" бяха открити три тела на застреляни мъже, които били свързани с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Самата хижа пък била опожарена.

Броени дни по-късно, в кемпер близо до връх Околчица, бяха открити още три тела, включително това на 15-годишно дете, които също били свързани с организацията. Разследващите работят по версия за двойно убийство и последващо самоубийство или само самоубийство.

МВР уточни, че при огледа на хижата са намерени множество гилзи, деформирани и без сигурни следи, че са изстреляни с оръжие, което затруднява експертите да направят категорично заключение за стрелбата. В хода на разследването предстои да бъдат разпитани още свидетели в София и Враца. Правоохранителните органи пък обискираха дома на Ивайло Калушев в бургаското село Българи в търсене на допълнителни доказателства.

