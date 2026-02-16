Членове на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" са влизали въоръжени в Екоминистерството. Те са минавали през портала с пистолети на кръста, заяви министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов. По думите му са им били връчвани документи и споразумения за прекратяване, които те отказвали да приемат поради липсата на всички отговорни лица.

Не сме получавали сигнали от неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“ (бел.ред. Национална агенция за контрол на защитените територии - НАКЗТ), за нарушение на екологичното законодателство, посочи той и допълни, че споразумението с неправителствената организация не е активно към момента.

Имахме разговори с Министерството на земеделието и храните, като там също не са постъпвали сигнали за незаконна сеч или дърводобив, добави той. Генов отбеляза, че неправителствените организации не трябва изцяло да разчитат на държавата да поеме на 100% тяхната издръжка.

Проверките по случая „Петрохан“ отдавна са приключили и сме изнесли данните, добави министърът. Нищо не сме крили по случая, увери той. Генов заяви също, че допълнителна информация по случая няма откъде да дойде.

Манол Генов каза, че не е търсил бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая. Нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели, посочи екоминистърът в оставка. Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена, които биха имали отношение към него, отбеляза той. Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството, добави той. Генов подчерта, че няма подписвани подобни споразумения с други организации.

В предаването по "Денят на живо" по NOVA NEWS Генов заяви, че е против охраняването на защитени територии от неправителствени организации или т.нар. "рейнджъри".

„Не мога да приема самото название "частни рейнджъри". Във всички национални паркове има паркова охрана, която работи за опазване на природните богатства. Това са професионалисти, които вече изпълняват тази функция“, коментира екоминистърът в оставка.

По думите му преди време е имало спор с представители на ПП-ДБ за възлагане на охраната на обекта "Петрохан" на частни рейнджъри. „Имаше дебат дали държавата да възложи охраната на тези обекти на НПО-та. Вероятно е имало идея как да се осигури финансиране, но не мога да гадая“, отбеляза Генов.

По отношение на споразумението на тогавашния министър Сандов с неправителствени организации министърът обясни, че то е било подписано едностранно и без консултация с дирекциите на МОСВ, а целта му е била НПО-та да могат да охраняват защитени територии. Според него към момента в Министерството няма активни рамкови споразумения с НПО-та. Генов обаче добави, че ведомството работи активно с тях по програмата "Околна среда", която финансира опазването на биоразнообразието и защитените зони.

