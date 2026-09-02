Случаят с опита за атентат на летището в Лайпциг постави началото на по-остър подход на европейските държави към хибридните заплахи от страна на Москва. „Вече се забелязва готовност от страна на Германия и по-голямата част от европейските страни публично да посочват виновника за подобни действия на базата на събрани доказателства”, коментира експертът по международна и национална сигурност Ивайло Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

„Заплахата за сигурността в региона не нараства внезапно, а е процес от над две години, при който Русия извършва различни саботажни действия”, обясни Иванов. Като примери за ескалацията той посочи вчерашните атаки срещу енергийната инфраструктура на Германия, при които са намерени специфични взривни устройства, както и скорошни случаи на палежи в заводи в Полша.

Европа и НАТО отговарят единно на руската хибридна атака срещу летището в Лайпциг

„Русия никога няма да признае своята съпричастност, защото това е откровено нарушение на международното право, но за да затвори консулството в Бон, Берлин разполага с достатъчно доказателства, споделени със съюзниците”, подчерта още той.

По думите му досегашният внимателен подход на Германия, целящ да не се ескалира ситуацията, не е донесъл резултат и Москва продължава да проверява докъде може да стигне, преди да срещне твърд отговор.

„Случаят в Лайпциг има признаци на държавен тероризъм и това е вторият път, в който Русия бива обвинена в такова действие след убийството на чеченски мигрант в Берлин през 2019 г.”, припомни Иванов. Според него Русия ще престане да извършва подобни действия само когато трябва да плати реална икономическа, финансова или дипломатическа цена.

„България вече изрази своята официална солидарност с Германия, което е правилната реакция, тъй като страната е наш основен търговски партньор. Всякакви катаклизми в германската икономика и сигурност имат пряко отражение върху ситуацията в България”, допълни Ивайло Иванов.

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Редактор: Мария Барабашка