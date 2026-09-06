Това е една история, достойна не само за „Гинес“, а доказателство за творческия талант на българката. История, която проследихме през последните месеци, а тази вечер предстои бляскавият финал – представянето на най-голямата българска рокля в Античния театър в Пловдив. За ушиването ѝ са използвани само карета, плетени на една кука от дами от цялата страна.

Инициативата на дизайнера Иван Донев привлече стотици жени от десетки населени места, които работиха отделно, но всички части ще бъдат събрани заедно – символично в Деня на Съединението.

Хиляди ръце създават най-голямата рокля от плетени карета в България

Ажурната дантела, излязла изпод ръцете на стотици неизвестни жени, като пъзел се подрежда от град на град. „Цяла България буквално шие. Това е една съвкупност на цялата българщина“, каза дизайнерката Даниела Георгиева.

Дизайнерът Иван Донев, който твори в Рим, започна реализацията на идеята от родния си град Раковски преди месеци. Той събра над 1500 фино изработени карета. А в Русе детайли от голямата българска рокля пристигат за втори път, за да бъде оформено поредното парче от кройката.

Продължава шиенето на най-голямата рокля у нас

„Всяка част, която ние шием, е част от пълзящата рокля. Горе по ръкавите и по основната част работи Иван, докато ние правим лъчите на слънцето, които се разпускат надолу“, обясни Даниела Георгиева.

Зад всяко едно каре стои история. Едни са подарени от хора, за които имат сантиментална семейна стойност, други са били открити случайно. Общото между всички тях е красотата на изработката, а специфичното е, че са били плетени за определена мебел в дома – скрин, маса, бюфет.

„Особено в представителните помещения, като официалната гостна, в тях задължително е имало от тези ръкоделия“, каза Искра Тодорова от Регионалния исторически музей в Русе.

„Имаме цветенца, лилии, листа. Като модели се припокриват в различните области в България“, разказа Даниела Георгиева, дизайнер.

„Този тип ръкоделия са градска мода. Те са под влияние на западната култура. Характерно за Русе е, че тук много рано навлизат техники, характерни за Западна Европа, като рязана бродерия, работа на една кука, брюкселска дантела. А дамите са се надпреварвали да си разменят модели, да си показват коя е по-сръчна“, разказа Искра Тодорова.

Сръчността е необходимо условие не само за изплитането на тези карета на една кука, но и за зашиването им в общ модел.

В завършения си вид роклята ще бъде с внушителната площ от около 250 квадратни метра, а по време на представянето ѝ светлинни надписи ще покажат имената на всички дами, участвали в ушиването ѝ.

„Най-голямата рокля в България започна да се създава преди две години и няма да спре да се създава, защото ще бъде един жив организъм”, каза Иван Донев. „Каретата са грубо 1500, създадени от 513 жени от 152 града, а доброволците са със сигурност стотици, но все още не знаем колко точно”.

Роклята е шита на емблематични места и съчетава в себе си цяла България – различни градове, но и различни истории.

„Започнахме от едни семпли места като читалища, след това минахме към училища, университети, крепостта в Царевец, залата, в която е подписана Българската конституция, Басарбовския манастир, още много църкви, седянки, поляни, за да стигне до тази прекрасна сцена, която е Античният театър. Смятам, че това е най-достойната сцена в България да покаже един модерен символ на обединението днес, през 2026 година”, каза още дизайнерът.

И допълва, че със сигурност роклята ще участва за рекордите на „Гинес".

Част от средствата от спектакъла тази вечер ще са да продължи проектът, а друга част ще бъдат дарени на организацията „Каритас“ за грижа за възрастни хора.