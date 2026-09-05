Тази година има над 20 участници

37-ото издание на „Био рали” в Гурково беше открито тази събота. В него ще участват над 20 каручки. 

В града вече има и най-голямата статуя на магаре в България.

Повече гледайте във видеото. 

 


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