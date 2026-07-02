Екипите на Столичната община продължават работа по отстраняването на последствията от мощната гръмотевична буря и проливния дъжд, които връхлетяха София вчера следобед. Стихията остави след себе си десетки паднали дървета и клони, наводнени улици и подлези, както и временни прекъсвания на електрозахранването и градския транспорт в някои части на столицата.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология за кратко време над София са се изсипали между 35 и 40 литра дъжд на квадратен метър. Интензивният валеж и силният вятър създадоха затруднения в движението и доведоха до множество сигнали за инциденти в различни райони на града.

Снимка: БГНЕС

Силна буря връхлетя София: Паднал и дървета, градушка, наводнения и квартали без ток (ВИДЕО+СНИМКИ)

Един от най-сериозните случаи е станал в градината срещу Военния клуб, където дърво се е стоварило върху пейка, на която са седели две жени и дете. По чудо тримата са се разминали без тежки наранявания.

Само в рамките на няколко часа в Столичната община са постъпили около 100 сигнала за паднали дървета и клони, наводнени пътни участъци и подлези. Въпреки мащаба на бурята няма данни за тежко пострадали хора.

„Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята. Днес започва и възстановяването на щетите по общинската инфраструктура“, пише кметът на София Васил Терзиев в социалните мрежи.

Снимка: БГНЕС

По думите му общинските екипи са реагирали незабавно след първите сигнали и са работили до късно през нощта. В акцията са се включили и фирмите, ангажирани с поддръжката на зелената система и чистотата в града, които са работили съвместно с пожарната и доброволци.

Проливен дъжд и буря наводниха улици и събориха дървета в Пловдив (ВИДЕО)

Основният приоритет е бил освобождаването на ключови пътни артерии и места, където паднали дървета и клони са възпрепятствали движението. След това екипите са продължили работа по останалите сигнали, подадени от гражданите.

Снимка: БГНЕС

Кметът подчерта, че бурята е показала значението на постоянната поддръжка на градската инфраструктура. Според него голяма част от падналата вода се е оттекла сравнително бързо благодарение на редовното почистване на шахтите и отводнителните съоръжения. На местата, където са се образували временни наводнения, причината е била натрупването на големи количества листа и клони, донесени от бурния вятър.

Снимка: БГНЕС

Стихията обаче е нанесла сериозни щети на зелената система на София. Унищожени са десетки дървета, включително стари и ценни екземпляри. „Съжалявам за загубата на красиви дървета в града, но още тази есен ще започнем засаждането на нови“, увери Терзиев.

Столичният заместник-кмет по сигурността Лъчезар Милушев заяви, че се работи по превенция за такъв тип бедствия, но предупреди, че заради климатичните промени те ще се случват все по-често.

Редактор: Цветина Петкова