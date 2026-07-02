Силна гръмотевична буря и пороен дъжд имаше и над Пловдив. Наводнени бяха основни булеварди, дървета премазаха автомобили на няколко места в града.



Бурята продължи над час и предизвика сериозни щети. Общината мобилизира извънредно всички аварийни екипи. Започна и поетапно почистване на падналите клони от пътните платна и отводняване на критичните зони.

В резултат на бурята в Общината са постъпили над 80 сигнала за щети и проблеми, причинени от проливния дъжд и силния вятър. По информация на общинския пресцентър 26 от сигналите са свързани със запушени шахти, а 54 - с паднали дървета и клони, които са затруднили движението в различни части на града. Най-много сигнали са подадени от район „Южен“.

Аварийните екипи са били мобилизирани незабавно и са реагирали на множество случаи на паднали дървета, наводнени улици и подлези, възникнали вследствие на усложнената метеорологична обстановка.

Припомняме, че лятна буря премина и над София вчера . Нанесени са материални щети. Разчистването продължава. Силната гръмотевична буря и проливния дъжд оставиха след себе си паднали дървета и клони, наводнени улици, а в някои от кварталите токът беше прекъснат.

Редактор: Цветина Петкова