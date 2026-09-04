Римските власти обявиха района около Колизеума за „червена зона“ за сигурност в опит да ограничат престъпността и да повишат безопасността на туристите и жителите.

Древният Колизеум, където някога гладиатори се били срещу диви животни пред ликуващи тълпи, днес е изправен пред далеч по-съвременна заплаха – джебчийство, нападения и търговия с наркотици.

През юли група от около 50 младежи нападна полицаи, като тогава бяха използвани и фойерверки. Според властите случаят е част от тенденция към увеличаване на престъпността в историческия център на Рим.

Днес в „червената зона“ около Колизеума има засилено присъствието на органите на реда, които разполагат и с допълнителни правомощия за защита на гражданите и туристите. Мерките ще останат в сила до 24 декември.

Подобни мерки за сигурност са въведени и около главната железопътна гара „Термини“, базиликата „Свети Петър“ и базиликата „Санта Мария Маджоре“. Последната привлича повече посетители, след като папа Франциск беше погребан там през април 2025 г.

В новата зона е осигурено денонощно присъствие на местната полиция, подкрепено от военнослужещи. Италианската армия вече охранява някои от най-посещаваните туристически обекти в града с помощта на бариери и временни контролно-пропускателни пунктове.

Въпреки засиленото присъствие на въоръжени служители и военна техника обаче престъпността не е изчезнала. „Охраната тук е засилена, но току-що видях как ограбиха една жена“, разказа пред CNN Джанел Тритон, американска туристка от Филаделфия, посетила Колизеума. По думите ѝ крадецът избягал, след като органите на реда били сигнализирани. „От хотела ни обаче ни казаха да не идваме тук през нощта, затова избягваме района“, допълни тя.

Нови метростанции в Рим отвеждат пътниците директно до Колизеума

Проблемите със сигурността около една от най-известните забележителности на Рим идват на фона на значителни инвестиции в инфраструктурата на града. Властите дори признават, че част от подобренията неволно могат да улесняват достъпа на извършители на престъпления до историческия център.

Според Ламберто Джанини, който отговаря за сигурността в Рим, новата метростанция „Колизеум“ е сред факторите, допринасящи за увеличаването на инцидентите в района. Станцията беше открита през декември 2025 г. като част от мащабен проект за разширяване и модернизиране на подземната транспортна система на града. Тя включва и подземен музей с археологически артефакти, открити по време на строителството на новата линия.

Джанини обаче твърди, че станцията се е превърнала и в своеобразен канал за достъп на маргинализирани младежи до историческия център. Според него те се насочват към района, за да се възползват от туристите и местните жители, особено след като потокът от посетители намалее вечер.

В наредбата за „червената зона“ се посочва, че досегашните мерки за сигурност са се оказали недостатъчни за справяне със „сериозна обществена извънредна ситуация“, която създава риск от сериозни щети в чувствителни райони.

Новите правила дават на служителите по сигурността по-големи правомощия да задържат заподозрени нарушители на обществения ред или да им нареждат да напуснат зоната.

Очаква се през септември да бъде представен доклад, който ще оцени ефекта от въвеждането на мерките срещу престъпността в района.

Редактор: Дарина Методиева