Подземното трасе предлага археологическа експозиция с над 350 експоната
В Рим бяха открити две нови метростанции, като едната осигурява директен достъп до Колизеума, превръщайки пътуването на туристи и жители в истинско културно преживяване.
В подземното пространство пътниците могат да разгледат 350 експоната, сред които руини от жилище от I век, дървена сабя от III век пр. Хр., термална баня, каменни кладенци, керамични съдове и много други. Екрани показват археологическия процес и защо изграждането е отнело почти две десетилетия - използвани са иновативни техники като замразяване на почвата и специални бетонни конструкции.
След хиляди години: Тунел, скрит под Колизеума в Рим, отваря врати за посетителиРедактор: Мария Барабашка
