В Рим бяха открити две нови метростанции, като едната осигурява директен достъп до Колизеума, превръщайки пътуването на туристи и жители в истинско културно преживяване.

В подземното пространство пътниците могат да разгледат 350 експоната, сред които руини от жилище от I век, дървена сабя от III век пр. Хр., термална баня, каменни кладенци, керамични съдове и много други. Екрани показват археологическия процес и защо изграждането е отнело почти две десетилетия - използвани са иновативни техники като замразяване на почвата и специални бетонни конструкции.

