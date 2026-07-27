Кметът на Пескичи, крайбрежен град в Северна Пулия, заяви, че огромният горски пожар, поради който се наложи бреговата охрана да евакуира по море стотици хора от плажовете през уикенда, е напълно под контрол.

„Операциите на „Канадеър“ (противопожарни самолети) бяха възобновени рано сутринта, като беше хвърлена вода за гасене на малки горещи точки в горските райони“, каза кметът Луиджи Д‘Аренцо. „След като всичко бъде потушено, ще започнат наземни операции по почистване. Когато извънредната ситуация приключи, ще изчислим мащаба на огромната загуба на горските ресурси“, допълни градоначалникът.

Хиляди евакуирани заради горски пожар в Тоскана

Въпреки че опустошенията от горските пожари, които засегнаха Италия досега това лято, не са достигнали нивата на тези в Испания и Франция, би било погрешно да се смята, че нацията се е отървала леко. Сицилия, Калабрия, Молизе, Сардиния, Пулия, Умбрия и Тоскана са силно засегнати от пожарите.

Пожари бушуват в няколко провинции на остров Сицилия

Петдесет и девет-годишният пожарникар Алесандро Марки загина миналата седмица, след като получи тежки наранявания, докато се бореше с огромен пожар в Сицилия.

Редактор: Станимира Шикова