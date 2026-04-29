Млад мъж е настанен в Спешното отделение в Хасково, след като бил прострелян в крака на изхода на Хасково по пътя към Димитровград в сряда следобед. По първоначална информация е възникнал конфликт между пътуващи в два леки автомобила. След засичане на пътя водачите спрели и се сбили.

Служители от ОДМВР Хасково преминавали по пътя от Хасково в посока Димитровград със служебен автомобил, когато видели спрени на платното два автомобила. Помислили, че е възникнал пътен инцидент и спрели да окажат помощ. В същия момент видели как 42-годишен вади пистолет и прострелва в коляното опонента си - мъж на 21 г. Служителите мигновено задържали стрелеца и транспортирали пострадалия в МБАЛ - Хасково.

По неофициални данни между участниците имало и предходни конфликти. Пистолетът - законно притежаван от задържания, е иззет от полицията. Работата по изясняване причините за скандала и последващата стрелба продължава. Предстои привличане на извършителя в качеството му на обвиняем по образуваното досъдебно производство.





Районът беше отцепен от полицията. Движението в участъка не беше спряно, но временно се извършваше само в аварийната лента.