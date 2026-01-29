Клои Роджърс, която работи като разносвач на пица, е отвлечена, докато тръгва да прави доставки късно вечер. На екипа на "ФБР" им е трудно да я идентифицират заради малкото информация, която получават за нея от нейния приятел и състуденти й. ДНК проби от четката й за зъби потвърждават самоличността й. Оказва се, че всъщност отвлечената е Анабел Колиър, момиче, изчезнало преди 18 години и чието отвличане Кастил и нейният партньор Джейк Рийд са разследвали.

Агентите на "ФБР" подновяват старото разследване и повторно разпитват първоначалния заподозрян Еди Лайман. Проверката потвърждава, че той има алиби както за първоначалното, така и за скорошното отвличане. Кастил моли майката на Анабел да разгледа набор от снимки на други заподозрени и тя идентифицира Джеф Уейлън. Уейлън някога е работил за съпруга й и е имал близки отношения с Анабел, преди и двамата да изчезнат. В процеса на разследване спецполицаите разкриват, че Уейлън е живял на много места под различни псевдоними, а наскоро в Нелсънвил. Отбелязвайки постоянното използване на псевдоними от Уейлън, Маги и О.А. от "ФБР" решават да се фокусират върху неговите действия, но дали ще успеят навреме да открият жива Анабел и да я върнат на семейството й?

