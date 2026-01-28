Народното събрание одобри поставянето на дефибрилатори на публични места на второ четене, чрез промени в Закона за здравето. Те ще могат да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай.

По-конкретно „промените регулират и насърчават оказването на първа помощ, в това число при състояния на сърдечен арест, с използване на автоматичен външен дефибрилатор и изключва наказуемостта за деяния, осъществени по непредпазливост при оказването на такава“, се казва в мотивите на вносителите.

Какви кръвни изследвания да си правим, за да сме в перфектно здраве

С приетия днес закон се цели осигуряването на условия за внедряване и функциониране на ефективни програми за автоматична дефибрилация и кардио-пулмонална ресусцитация.

Дефибрилаторите доставят определено количество електрически ток към сърцето и помагат при аритмия.

Редактор: Ралица Атанасова