Прокуратурата изнесе още информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“, при които бяха открити телата на общо шестима души - петима мъже и едно непълнолетно момче.

„Разследването се водеше по две направления - за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край „Околчица“, но двете досъдебни производства се обединиха. Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата. Възложени са четири експертизи на електронни устройства, извършени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на смъртта на трите лица в кемпера край Околчица - всички те са загинали от огнестрелни рани в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявото слепоочие - след изстрел от упор; при Николай Златков - огнестрелна рана след изстрел от упор в челната област, а при Ивайло Калушев - огнестрелна рана от упор, в областта на устната кухина. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична и сексологична експертиза“, съобщи заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова.

По думите ѝ продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Сред тях има и тройна съдебно-медицинска, чиято цел е да се установи давността на настъпилата смърт на тримата.

Николова посочи, че се разследва и дейността на НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях. Проверяват се пет физически и седем юридически лица. Установено е, че длъжностни лица са правили дарения на НПО-то и членовете му. За 4 години са дарени близо 300 000 лева. Дарявани са не само пари, но и дронове. Най-голямата сума, преведена по сметката на един от убитите - Ивайло Иванов, е 251 000 лева“, допълни прокурорът.

Николова съобщи още, че е извършена проверка на училището на 15-годишното момче, убито край Околчица. Установена е липса на контрол на образователния процес от страна на РУО и директора. „Има пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за това дали има данни за извършено престъпление“, обяви тя. И уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан.

Заместник-директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров каза, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев. Иззета е информация от паметта и системата за сигурност на автомобила. Назначени са още 29 експертизи.

"Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са и свидетели. Смъртта на кучетата там е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, обобщи той.

Маджаров също коментира причината за смъртта на тримата в кемпера. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък. Смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“, обобщи зам.-директорът на ГДНП.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА

На 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички те - с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан – Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.

На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.

В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.