След новите ракрития на прокуратурата по случая "Петрохан-Околчица" - ще се подреди ли пъзелът на този криминален случай и ще станат ли ясни мотивите за трагедията, при която загинаха шестима души? Темата в „Здравей, България” коментираха журналистите Кирил Борисов от "24 часа" и Стоян Нешев от NOVA.

"Мотив все още няма. Това разследващите заявиха категорично. В момента се проверява, изследва и анализира - използват се експертни становища, включително на психолози, за да се изясни мотивът. Работи се по всички версии, но основната остава две убийства, последвани от самоубийството на Калушев край Околчица, както и три самоубийства в района на хижа „Петрохан“. Други версии засега не са представени", заяви Нешев.

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Според Борисов един от акцентите на брифинга в сряда е бил движението на АТВ-тата, за които се споменава в показанията на основния свидетел Деян Илиев и които се виждат на записи от охранителни камери около хижата. "Отговорът беше ясен - няма данни в охраняемия периметър на хижата да са влизали външни лица. АТВ-тата, които се виждат на кадрите, не влизат към хижата, а продължават по пътя към село Искрец. Това е единственият подход към постройката. След него има верига и се влиза в двора, който е бил ограден и с електропастир. Нарушения не са установени", подчерта той.

И допълни, че важно уточнение от разследването е, че няма външно проникване в хижата нито в деня на трагедията, нито в предходния, включително около времето на възникване на пожара. "В кръвта на Калушев е открито силно медикаментозно вещество - не наркотик, а лекарство, използвано при лечение на епилепсия. Известно е със страничен ефект - склонност към суицидни мисли. В миналото веществото е било използвано при масови самоубийства в САЩ", заяви Борисов.

Случаят "Петрохан-Околчица": Претърсиха къщата на Ивайло Калушев в бургаско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нешев припомни, че прокуратурата потвърди, че основният свидетел Деян Илиев е в чужбина. "Властите не са имали законово основание да го задържат. Разследващите допуснаха, че при необходимост може да бъде търсена екстрадиция. От поведението му на кадрите личи силно притеснение, но не са открити достатъчно основания да бъде обвинен", посочи той.

Разследването е довело и до образуването на нови досъдебни производства, включително проверки на документи, финансови и институционални връзки.

„Новите факти, които бяха изнесени вчера, не намират противоречие с предходните данни. По-скоро такова може да има с непремерени думи от страна на прокуратурата в първите дни от случая.” Това каза журналистът от „Клуб Z” Стефан Миланов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той посочи, че от едната камера наистина се виждат само следи от животно. Журналистът уточни, че кадрите с поклоните са от миналата година, което е било казано и от полицията и целта е да била се покажат отношенията между хората от групата на Калушев. Миланов каза също, че на кадрите се вижда и пожарът. На базата на това той обобщи, че няма противоречия между видеата и информацията на властите.

Криминалният психолог Светлана Димитрова обясни, че престъплението се сглобява „час по час, детайл по детайл”, а също така и че не може да се направи пълен психопрофил на загиналите. Тя уточни, че няма изненада, че от изнесените данни се потвърждава версията на разследващите. Но уточни, че продължаваме да се намираме в сферата на спекулациите. Психологът каза, че в будизмът няма култ към личността. По нейни думи общността на Калушев е била затворена, но е имала много социални дейности.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова