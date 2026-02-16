Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Той, Николай Златков и 15-годишното момче са били в къщата дни преди смъртта си
Продължава разследването по случая „Петрохан“. Рано тази сутрин се появи информация, че екипи на полицията претърсват къщата на Ивайло Калушев в село Българи.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
По информация на NOVA около 11:30 ч. екипи на "Криминална полиция" към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление на полицията в Царево са влезли в имота на Калушев. По неофициална информация на NOVA заповедта за претърсването дошла рано тази сутрин от София. Четири часа екипите на място търсиха доказателства и улики, които да свържат със случая „Петрохан - Околчица“.
Експерти: Случаят „Петрохан“ разкри сериозни институционални пропуски и провал в комуникацията
Разследващите не коментираха какво са открили, но по неофициална информация са намерили записващи устройства от камерите, които са работили до днес.
Припомняме, че в периода 27-31 януари Калушев, заедно с Николай Златков и 15-годишното момче, което също беше намерено мъртво в кемпера край Околчица, са пребивавали именно в Българи. Оттам потеглили към София.
По информация от хора от селото, преди да тръгнат, тримата са ремонтирали кран в двора. Впоследствие се изнесли толкова бързо, че забравили да затворят водопроводната шахта и оставили вратата на двора отворена. Днес се наложило екип на фирма за ключарски услуги да помогне за отварянето на вратата.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Припомняме, че на 2 февруари три тела бяха открити край хижа на "Петрохан", а дни по-късно и други три - в кемпер в близост до връх Околчица. Всички те са на членове на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ).
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Една от жертвите на шесторното убийство е 15-годишно дете. За него стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията било отписано.
