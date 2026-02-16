Случаят "Петрохан" показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение, е бедствено. Начинът, по който се води комуникацията още от самото начало, е крайно непрофесионален. Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани, което е далеч от всякакви представи за професионално общуване. Това каза в ефира на „Здравей, България” директорът на програма “Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев.

По думите му другата голяма празнина, която проличала ясно, била координациятата между институциите по отношение на деца в риск. "Виждаме сигнали, подавани преди две-три години, след това се появяват още. Разследването и координацията между институциите стигат до задънена улица. Нещата се прехвърлят от една институция в друга без реални последствия", изтъкна той.

От своя страна психологът Иван Игов подчерта, че един от въпросите, които си задава той, е какво точно се е случило извън "чистата секта, която е съществувала там". "За мен нещата са почти ясни. От много години наблюдавам различни сектантски обединения и в случая са налице всички типични признаци за това. На първо място - има гуру - лама Калушев, който твърди, че е открил истина, стояща над всичко друго. Има последователи - тесен кръг от четирима мъже на неговата възраст, които го подкрепят, пътуват с него, включително до Мексико и други места. Има и ученици, които се привличат с посланието: „Ние знаем нещо велико и можем да ви го разкажем“, обясни той. И допълни: "Сектата разполага с изолирано място, където се отделя от останалите, обгражда се, има оръжия, кучета. Налице е и духът на месианството: „Ние сме посветените, ще кажем на другите истината за живота“. Това е мистична секта", категоричен е експертът.

Според Русев властите очевидно са можели да направят много неща. От изтеклата информация и показания ставало ясно, че от ГДБОП са приканили един от свидетелите да валидира показанията си, като доведе друг очевидец. "Това не звучи логично - негова работа ли е да издирва други потърпевши? През школата им за „приключения“ са минали много хора. А в крайна сметка свидетелят трябва сам да доказва сигнала си", изтъкна той.

И изрази надежда, че с идването на новото правителство ще се работи по-активно по проверка на всички документи.

Според психолога тази група е изградила широка мрежа от зависимости. Той даде пример с други международни скандали, при които чрез компромати се създават зависимости. "Теоретично е възможно уязвими хора да бъдат използвани за натиск. Но това са хипотези", подчерта Игов.

