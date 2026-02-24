Една от най-наболелите теми за родителите е влиянието на новите технологии върху техните деца. Все повече усилия се полагат в името да се намерят алтернативи на екраните, в които малчуганите се взират.

Според психотерапевта и доктор по невробиология Ники Марков екраните забавят развитието на децата и могат да доведат до зависимост. Марков определи родителите като основен фактор за изграждането на здравословни навици: „Родителят има голяма роля, защото той трябва да предложи алтернатива на екрана и да покаже, че има и други интересни и полезни занимания“, посочи той. По думите му електронните устройства действат като силен стимул за мозъка, тъй като „екранът отвлича вниманието и създава микродози допамин - много потентен стимул“, което прави реалния свят „по-сив“ за детето.

„Училище за родители“: Психолози и социални работници обясняват на родители и деца капаните на дигиталния свят

Психотерапевтът предупреди, че един от най-ясните признаци за зависимост е реакцията при отнемане на устройството. „Можем да проверим дали децата са зависими чрез реакцията им – ако има силно раздразнение или гняв, това е сигнал, че границата е премината“, обясни Марков в ефира на "Социална мрежа". Той подчерта още, че екраните „поднасят информацията смляна“, което ограничава въображението, а прекомерната им употреба може да забави развитието, особено в ранна възраст. „Силно препоръчвам до 6 години да няма достъп до екрани“, заяви той.

От своя страна създателят на екосъобразни картонени играчки Жени Илиева подчерта, че децата не се нуждаят от дигитални стимули, когато имат възможност да творят. „На децата не са им нужни тези картинки – когато сглобяват, рисуват и създават, те развиват вътрешния си свят и въображението си“, каза тя. По думите ѝ картонените играчки дават свобода за творчество и подпомагат развитието на умения, като могат да бъдат интересни за децата дори до 10-годишна възраст.

