Най-жадните потребители на интернет са най-малките. За да ги предпази от екранна зависимост, поведенчески проблеми и социална изолация, в Бургас стартира „Училище за родители“, в което психолози и социални работници ще учат не децата, а техните родители как да ги предпазят от капаните на дигиталния свят.

Учени обясняват аутизма като неврологично разстройство, което може да се проявява в първите три години от живота на едно дете. А точно в този период често родители правят грешката да дават на детето си продължително да съзерцава екрана на телефон, таблет или телевизор, за да си осигурят спокойствие. Без да съзнават, че този път води към тежка екранна зависимост, която може да увреди поведението му.

„Много от мисловните процеси започват да закърняват. Но ние го виждаме в поведението на детето. Всяко отнемане на това устройство вече когато е стигнало до зависимост, преминава точно като при една абсолютна зависимост. Започва с абстиненцията, с кризи, с това да бъде заменено с нещо друго“, каза Росица Димова от „Общински съвет по наркотични вещества“ в Община Бургас.

Кризите често преминават в агресия, насилие, забавяне на говора, физическото и емоционално развитие, а при по-големи деца в тийнеджърска възраст, дори в депресия. Скролването по монитора се превръща в машинално движение отнемащо вниманието.

„Понякога имаш чувството, че са залепени за телефоните. Не мога да разбера как може чак толкова, аз така съм била залепена за книгата“, смята Добра Рингова, която е баба на 14-годишно момиче.

Затова психолозите съветват родителите да не губят връзка с децата си. Да присъстват, да общуват, но не и да контролират със забрани, които се оказва не вършат работа. Екранът „завладява“ като излъчва така наречената „синя светлина“ и променя възприятията на детето.

„След това идва вече изолацията, която е псевдоаутизъм, но както вече проучванията показват, той влиза в аутистичния спектър“, допълва Росица Димова.

Електронните игри също могат да увредят възприятията на детето за ден и нощ, за реален и виртуален свят.

„Моя начин да ги отвлека, е като ги включа в общи занимания и задавам въпрос свързан с играта, казва Валентина Николова“, която е майка на две момчета.

Психологът Яна Христова е срещала тежки случаи на екранна зависимост при хора на всякаква възраст, дори пенсионери. Работила е и с деца с увредено зрение, психика и възприятия за околния свят.

„Не можем да спрем прогреса, но можем да научим децата си на две неща – да развият умения за критично мислене и как да бъдат в безопасност в дигиталната среда, да я използват, за да научат нещо. Освен това родителят да присъства пълноценно в живота на детето си, защото всъщност това е превенцията на всяка зависимост“, обяснява Христова. И още, да ограничава времето на детето пред екрана, но не със забрани, а чрез активности като спорт, разходки, пътешествия или образователни игри.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова