Членовете на Съвета за мир са поели ангажимент да дадат 5 млрд. долара за Газа. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа. По думите му държавите ще изпратят и хиляди служители, които да подпомагат одобрените от ООН стабилизационни сили и местната полиция в Газа.

Първата официална среща на съвета ще се проведе в четвъртък в Института за мир „Доналд Дж. Тръмп“ във Вашингтон. Очаква се участие на делегации от повече от 20 държави, включително държавни и правителствени ръководители.

Съветът е създаден с одобрението на Съвета за сигурност на ООН и е част от плана на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“ в Газа. Към инициативата вече са се присъединили редица страни от Близкия изток, сред които Турция, Египет, Саудитска Арабия, Катар и Израел, както и държави като Индонезия. Част от традиционните западни съюзници на САЩ обаче засега подхождат по-предпазливо.

