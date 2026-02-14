Доналд Тръмп заяви, че смяна на режима в Иран ще бъде „най-добрият изход“. Думите му идват, докато втори американски самолетоносач се отправи към Близкия изток. Президентът на Съединените щати избегна въпроса кого предпочита на власт в Иран и каза само: „Има хора“.

Съединените щати и Иран преговарят с посредничеството на Оман за ядрената програма на иранците. Техеран обяви, че преговорите щели да покажат колко са сериозни американците, а Тръмп твърди, че Иран само говори, а не действа.

Той посети голяма военна база в Северна Каролина, за да се срещне с командосите, които преди месец отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро. Пред войниците в базата Тръмп заяви, че всяването на страх в иранците било добра тактика.

„Америка отново побеждава. Америка отново е уважавана. И може би най-важното - враговете по целия свят се страхуват от нас. И, знаете ли, не обичам да казвам „страх“. Но понякога трябва да се страхуват, защото това е единственото нещо, което наистина ще овладее ситуацията. В момента имаме такава ситуация, в която изпратихме много голяма авионосна група в Иран“, каза Тръмп.

Редактор: Мария Барабашка