-
Речта на Рубио беше една от важните във втория ден на Мюнхенската конференция
-
Президентът Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан
-
Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността
-
Проучване: ТИСА изпреварва ФИДеС с 10 пункта преди вота в Унгария
-
Йотова от Мюнхен: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари
-
Може ли служебният кабинет да внесе проект за Държавен бюджет за 2026 г.
САЩ изпратиха втора авионосна група в Близкия изток
Доналд Тръмп заяви, че смяна на режима в Иран ще бъде „най-добрият изход“. Думите му идват, докато втори американски самолетоносач се отправи към Близкия изток. Президентът на Съединените щати избегна въпроса кого предпочита на власт в Иран и каза само: „Има хора“.
Съединените щати и Иран преговарят с посредничеството на Оман за ядрената програма на иранците. Техеран обяви, че преговорите щели да покажат колко са сериозни американците, а Тръмп твърди, че Иран само говори, а не действа.
Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ
Той посети голяма военна база в Северна Каролина, за да се срещне с командосите, които преди месец отвлякоха президента на Венецуела Николас Мадуро. Пред войниците в базата Тръмп заяви, че всяването на страх в иранците било добра тактика.
„Америка отново побеждава. Америка отново е уважавана. И може би най-важното - враговете по целия свят се страхуват от нас. И, знаете ли, не обичам да казвам „страх“. Но понякога трябва да се страхуват, защото това е единственото нещо, което наистина ще овладее ситуацията. В момента имаме такава ситуация, в която изпратихме много голяма авионосна група в Иран“, каза Тръмп.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни