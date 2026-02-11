Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Иран иска да сключи със страната му сделка за своите ядрени и ракетни програми.

"Би било глупаво от страна на Техеран, ако не го направи", каза Тръмп пред американската телевизия Fox Business.

По-рано вчера той заяви в друго интервю - за израелска телевизия, че ако не бъде постигнато споразумение, САЩ ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

"В много позитивна атмосфера": Приключиха разговорите между САЩ и Иран

Тръмп отправи тези предупреждения, след като струпа американски военноморски сили в Близкия изток и на фона на започналите преговори с Иран.

САЩ ще трябва да прибегнат до "нещо много крайно", ако не бъде постигната сделка с Иран, каза още Доналд Тръмп. И посочи, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в Близкия изток.

Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради ядрената програма на Иран и жестокото потушаване на антиправителствените протести в страната.

Редактор: Цветина Петкова