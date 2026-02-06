Иран заяви, че очаква да проведе още преговори със САЩ след ден на непреки разговори в Оман, считани за критична възможност за дипломация, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови военни действия срещу Техеран. Делегациите на САЩ и Иран проведоха разговори в Мускат с посредничеството на султаната от Персийския залив, без да се срещат публично лице в лице.

Външният министър Абас Арагчи, който ръководеше иранската делегация в Мускат, каза, че преговорите са се фокусирали изцяло върху ядрения въпрос, след като САЩ посочиха, че подкрепата на Техеран за войнствени групировки и програмата му за балистични ракети също трябва да бъдат включени в дневния ред.

САЩ и Иран се срещат за преговори в Оман

„В много позитивна атмосфера обменихме аргументи и другата страна сподели с нас своите виждания“, заяви Арагчи пред иранската държавна телевизия и добави, че двете страни са се споразумели да продължат преговорите, "но ще вземем решение за условията и графика по-късно“. „Пътят напред ще зависи от нашите консултации със столиците. Нашите преговори са фокусирани изцяло върху ядрения въпрос и не обсъждаме никакви други теми с американците“, заяви той след приключването на преговорите.

Преговорите се провеждат от малко по-малко от месец, след като иранските власти започнаха репресии срещу протестите, които, според правозащитни организации, са довели до хиляди жертви.

Делегацията на Вашингтон на преговорите бе водена от посланика на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф, придружен от Джаред Къшнър – влиятелният зет на Доналд Тръмп.

Като символ на потенциалната военна акция на САЩ, адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, чиято зона на отговорност включва Близкия изток, също присъстваше на преговорите, според снимки, публикувани от информационната агенция на Оман.

Редактор: Емил Йорданов