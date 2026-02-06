Това се случва на фона опасения от пряк конфликт

Висши американски и ирански представители се очаква да се срещнат в Оман за преговори на фона на кризата, която породи опасения от военен сблъсък между двете страни.

Съединените щати струпаха голяма военна сила в Близкия Изток след като хиляди иранци загинаха по време на антиправителствените протести в цялата страна миналия месец.

Преговорите между САЩ и Иран ще се проведат в Оман

До последния момент имаше разногласия за мястото на преговорите и обхвата им. Според Вашингтон преговорите между САЩ и Иран трябва да включват ракетния арсенал на Техеран и други въпроси, но иранските представители не са съгласни и смятат, че ракетната програма не е на дневен ред.

Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за "взаимно уважение" преди преговорите с емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите не са кухи фрази, а неотменни условия, които трябва да залегнат като основни принципи във всяко бъдещо споразумение, за да бъде то трайно", написа в публикация в X на английски дипломатът, който ще представлява своята страна на преговорите.

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking