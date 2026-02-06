Снимка: iStock
След 14 часа заседание, депутатите отмениха днешното
След преговорите в ОАЕ: Украйна и Русия вероятно ще продължат със среща в САЩ
Тръмп: Необходима е ядрена сделка, която да замени договора „Нов СТАРТ" с Русия
Нови дебати около Бюджет 2026: "БСП-Обединена левица" предложи предизборно гласуване на план-сметката
„Челюсти": Кой е най-подходящ за служебен премиер
Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем
Това се случва на фона опасения от пряк конфликт
Висши американски и ирански представители се очаква да се срещнат в Оман за преговори на фона на кризата, която породи опасения от военен сблъсък между двете страни.
Съединените щати струпаха голяма военна сила в Близкия Изток след като хиляди иранци загинаха по време на антиправителствените протести в цялата страна миналия месец.
Преговорите между САЩ и Иран ще се проведат в Оман
До последния момент имаше разногласия за мястото на преговорите и обхвата им. Според Вашингтон преговорите между САЩ и Иран трябва да включват ракетния арсенал на Техеран и други въпроси, но иранските представители не са съгласни и смятат, че ракетната програма не е на дневен ред.
Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за "взаимно уважение" преди преговорите с емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Iran enters diplomacy with open eyes and a steady memory of the past year.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 6, 2026
We engage in good faith and stand firm on our rights.
Commitments need to be honored. Equal standing, mutual respect and mutual interest are not rhetoric—they are a must and the pillars of a durable…
"Равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите не са кухи фрази, а неотменни условия, които трябва да залегнат като основни принципи във всяко бъдещо споразумение, за да бъде то трайно", написа в публикация в X на английски дипломатът, който ще представлява своята страна на преговорите.Редактор: Цветина Петкова
