Висши американски и ирански представители се очаква да се срещнат в Оман за преговори на фона на кризата, която породи опасения от военен сблъсък между двете страни.

Съединените щати струпаха голяма военна сила в Близкия Изток след като хиляди иранци загинаха по време на антиправителствените протести в цялата страна миналия месец.

Преговорите между САЩ и Иран ще се проведат в Оман

До последния момент имаше разногласия за мястото на преговорите и обхвата им. Според Вашингтон преговорите между САЩ и Иран трябва да включват ракетния арсенал на Техеран и други въпроси, но иранските представители не са съгласни и смятат, че ракетната програма не е на дневен ред.

Ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за "взаимно уважение" преди преговорите с емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Iran enters diplomacy with open eyes and a steady memory of the past year.

We engage in good faith and stand firm on our rights.



Commitments need to be honored. Equal standing, mutual respect and mutual interest are not rhetoric—they are a must and the pillars of a durable… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 6, 2026

"Равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите не са кухи фрази, а неотменни условия, които трябва да залегнат като основни принципи във всяко бъдещо споразумение, за да бъде то трайно", написа в публикация в X на английски дипломатът, който ще представлява своята страна на преговорите.

