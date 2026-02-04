САЩ са приели искането на Иран преговорите между двете страни да се преместят от Истанбул в Оман, съобщава "Ройтерс". Също така Техеран иска преговорите да бъдат в двустранен формат - само със САЩ, а не с няколко арабски и мюсюлмански държави, които да присъстват като наблюдатели.

Иран може да преговаря със САЩ в Истанбул още тази седмица

Причината е, че иранците искат да ограничат преговорите до ядрени въпроси и да не обсъждат неща като ракети и прокси групи, които са приоритети за други страни в региона.

Очаква се разговорите да се проведат в Оман в петък. Продължават дискусиите около присъединяването на други страни от региона. Белият дом засега отказва коментар.

Редактор: Цветина Петкова